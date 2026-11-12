Примсоцбанк в числе лучших работодателей России

Примсоцбанк подтвердил статус привлекательного работодателя на федеральном уровне: в 2026 году банк вошёл сразу в два престижных рейтинга лучших работодателей России – от РБК и Forbes.

Рейтинг РБК

Примсоцбанк подтвердил свои позиции во II группе рейтинга работодателей России по версии РБК – это один из самых высоких уровней оценки.

В исследовании приняли участие 361 компания, в которых работают более 5 миллионов человек. Оценка проводилась по более чем 40 показателям, среди которых:

условия труда;

эффективность бизнеса и инновационное развитие;

социальная ответственность;

деловая репутация;

мнение сотрудников.

Рейтинг Forbes

По итогам ежегодного рейтинга лучших работодателей России от Forbes Примсоцбанк вновь вошёл в серебряную категорию.

В основе отбора – анкетирование для оценки компаний по различным параметрам. Анкета включала вопросы о средней зарплате, корпоративном обучении, социальном пакете, травматизме, текучести кадров, благотворительности, работе с молодежью, системных мерах, экологии, рациональном использовании ресурсов, климатической политике, корпоративном управлении, гендерном равенстве, комплаенсе, контрольной среде, прозрачности и работе с контрагентами.

Редакция оценивала компании по большому набору метрик, объединенных в три группы: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G). В этой разбивке Примсоцбанк получил бронзу, серебро и золото, соответственно.

Что стоит за результатами?

Вхождение в рейтинги – не случайность, а итог системной работы:

Инвестиции в людей. Ежегодно банк увеличивает бюджет на обучение, тренинги и сертификацию сотрудников.

Гибкие форматы работы. Внедрены гибридные графики и цифровые инструменты для удалённой работы.

Социальная защита. Расширен пакет льгот: ДМС, программы поддержки здоровья, льготные кредиты.

Открытость и диалог. Регулярные опросы персонала, фокус‑группы и каналы обратной связи помогают оперативно реагировать на запросы команды.

Корпоративная культура. Активно развиваются волонтёрские инициативы, спортивные и творческие проекты.

«Для нас особенно ценно, что Примсоцбанк из года в год подтверждает свои позиции среди лучших работодателей России. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении: развиваем корпоративную культуру, создаём возможности для профессионального роста и уделяем внимание благополучию сотрудников. Но главный фактор нашего успеха – люди. Именно их профессионализм, вовлеченность и стремление развиваться делают Примсоцбанк сильной командой и привлекательным работодателем», – отмечает начальник Управления по персоналу и организационному развитию Светлана Борисенко.