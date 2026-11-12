«Ставки пошли вверх»: Доходность вкладов в топ-банках превысила 13,3%

В первой декаде ноября 2026 года средняя максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков России поднялась до 13,31%, следует из данных ЦБ. Месяцем ранее этот показатель составлял 13,06%.

Детали доходности

Индикатор рассчитывается как среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших игроков.

Согласно данным ЦБ, доходность вкладов напрямую зависит от срока:

До 90 дней: 12,58%

От 91 до 180 дней: 13,16%

От 181 дня до 1 года: 12,83%

Свыше года: 11,96%

Позиция регулятора

На фоне роста ставок по вкладам Банк России в конце октября ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, однако риторика регулятора стала более жесткой. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими, а устойчивый рост цен не замедляется, держась в диапазоне 5–6% в пересчете на год.

Причиной сохранения жесткости называют временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Банке России считают, что для возобновления снижения устойчивой инфляции необходимо сдерживать рост совокупного спроса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме обозначила жесткую позицию: спешить со снижением ставки нельзя, иначе это спровоцирует новый виток инфляции и ударит по предприятиям.

«Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг. При этом в базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.