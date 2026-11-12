Акции Газпрома негативно реагируют на планы Венгрии отказаться от российских энергоносителей

Цена на газ на нидерландской бирже TTF 11 ноября повышается на 1,34%, до $914 за тыс. куб. м. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, с начала ноября это сырье подешевело на 8% после превышения отметки $1200 в конце октября.

«Возможно, эта динамика стала причиной заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о планах отказаться от закупок газа в России одновременно с остальным Евросоюзом, то есть до конца 2027 года, так как цена этого энергоносителя больше не выглядит выгодной», — поясняет эксперт.

До 2022 года трубопроводный газ из России в Венгрию поставлялся со скидкой, достигавшей пятикратного размера. После диверсии на «Северных потоках», блокировки маршрута «Ямал — Европа» со стороны Польши и остановки транзита через Украину цена приблизилась к рыночному уровню. Экспорт из РФ в Венгрию в 2022-м осуществлялся то с дисконтом 25–30%, то с премией 2–3% относительно рыночных котировок.

«У Венгрии есть потенциальные альтернативы российским поставкам, но их экономическая выгода остается под вопросом. Среди вариантов — импорт трубопроводного газа из Румынии, однако это возможно не ранее четвертого квартала 2027 года — начала 2028-го. Также Венгрия могла бы наладить поставки из Азербайджана по Южному газовому коридору (при условии, что у Баку будут свободные объемы для нового покупателя) или закупать СПГ с последующей регазификацией в Хорватии», — уточняет Мильчакова.

Впрочем, рассчитывать на существенное снижение затрат не приходится. Стоимость азербайджанского газа, а тем более СПГ, вероятнее всего, превысит цену российского трубопроводного топлива на 10–30%, и в конечную стоимость для покупателя неизбежно войдут расходы на регазификацию и транзитные платежи сразу нескольким государствам. Румынский газ может оказаться более доступным по цене.

«Нельзя исключать, что Петер Мадьяр стремится перезапустить диалог с Россией о льготных поставках, но на фоне растущих рисков для отечественных экспортеров прогнозировать его итоги затруднительно. Акции Газпрома в ходе торгов 11 ноября корректируются на 0,32%, вероятно, рынок ждет переговоров корпорации с венгерскими контрагентами», — заключает Наталья Мильчакова.