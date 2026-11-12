Новости

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Ново-Ямской»: гарантии, технологии, качество. Как застройщики развивают проект нового пригородного района
День соседа в «Ново-Ямском» Новая традиция загородной жизни от «ВСС Дом»
Иван Ильичев: «Мы создаём новый стандарт загородной жизни»
Все материалы сюжета

Акции Газпрома негативно реагируют на планы Венгрии отказаться от российских энергоносителей

Цена на газ на нидерландской бирже TTF 11 ноября повышается на 1,34%, до $914 за тыс. куб. м. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, с начала ноября это сырье подешевело на 8% после превышения отметки $1200 в конце октября.

«Возможно, эта динамика стала причиной заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о планах отказаться от закупок газа в России одновременно с остальным Евросоюзом, то есть до конца 2027 года, так как цена этого энергоносителя больше не выглядит выгодной», — поясняет эксперт.

До 2022 года трубопроводный газ из России в Венгрию поставлялся со скидкой, достигавшей пятикратного размера. После диверсии на «Северных потоках», блокировки маршрута «Ямал — Европа» со стороны Польши и остановки транзита через Украину цена приблизилась к рыночному уровню. Экспорт из РФ в Венгрию в 2022-м осуществлялся то с дисконтом 25–30%, то с премией 2–3% относительно рыночных котировок.

«У Венгрии есть потенциальные альтернативы российским поставкам, но их экономическая выгода остается под вопросом. Среди вариантов — импорт трубопроводного газа из Румынии, однако это возможно не ранее четвертого квартала 2027 года — начала 2028-го. Также Венгрия могла бы наладить поставки из Азербайджана по Южному газовому коридору (при условии, что у Баку будут свободные объемы для нового покупателя) или закупать СПГ с последующей регазификацией в Хорватии», — уточняет Мильчакова.

Впрочем, рассчитывать на существенное снижение затрат не приходится. Стоимость азербайджанского газа, а тем более СПГ, вероятнее всего, превысит цену российского трубопроводного топлива на 10–30%, и в конечную стоимость для покупателя неизбежно войдут расходы на регазификацию и транзитные платежи сразу нескольким государствам. Румынский газ может оказаться более доступным по цене.

«Нельзя исключать, что Петер Мадьяр стремится перезапустить диалог с Россией о льготных поставках, но на фоне растущих рисков для отечественных экспортеров прогнозировать его итоги затруднительно. Акции Газпрома в ходе торгов 11 ноября корректируются на 0,32%, вероятно, рынок ждет переговоров корпорации с венгерскими контрагентами», — заключает Наталья Мильчакова.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес