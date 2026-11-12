Инвесторы ждут разъяснений Сбера по дивидендам

Обыкновенные акции Сбербанка с начала торгов 11 ноября снижаются на 0,19%, до 292,54 руб., притом что отечественный фондовый рынок в целом показывает более глубокую коррекцию. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, финансовая корпорация в эту среду представила результаты по РПБУ (РСБУ) за октябрь и десять месяцев 2026 года, а также опубликовала некоторые операционные показатели.

«Чистая прибыль эмитента с января по октябрь увеличилась на 17,6% в годовом выражении (г/г), до 1,67 трлн руб., а в прошлом месяце выросла на 12,6% г/г, достигнув 168,5 млрд руб. Главным драйвером этого роста стали чистые процентные доходы, которые за весь отчетный период поднялись на 24% г/г, до 3,1 трлн руб. Одновременно чистые комиссионные доходы Сбера сократились на 1,4% г/г в связи со снижением или отменой комиссий за некоторые транзакции», — поясняет эксперт.

Динамика финансовых показателей корпорации свидетельствует о высокой эффективности ее операционной деятельности. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 8,6%, до 20,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 8,7%, превысив 33 трлн руб.

«С учетом уверенной динамики операционных и финансовых показателей, а также продолжающей сокращаться доли просрочки по кредитам (к концу октября она составляла 3% совокупного кредитного портфеля), мы ожидаем сильных финансовых результатов Сбера по итогам года. При продолжении активного роста чистой прибыли цель руководства по результату в пределах 2 трлн руб. к концу 2026-го с высокой вероятностью будет достигнута», — считает Мильчакова.

В виде дивиденда Сбер, по прогнозу Freedom Global, продолжит распределять 50% чистой прибыли по МСФО. Хотя, возможно, менеджментом были установлены дополнительные требования к достаточности капитала.

«Если кардинальных перемен в дивидендной политике не произойдет, то по итогам 2026 года выплата может повыситься на 25–29% к прошлогоднему результату и составить 43,5–45 руб. на акцию, что предполагает чистую прибыль по МСФО в 2–2,04 трлн руб. Рассчитываем, что на дне инвестора, который пройдет уже 12 ноября, менеджмент Сбера прояснит детали обновленной дивидендной политики. Динамика котировок эмитента в ходе текущих торгов объясняется неопределенностью в отношении будущих дивидендов», — уточняет аналитик.

«Подтверждаем целевую цену по обыкновенной акции Сбербанка на уровне 340 руб. в годовом горизонте при рейтинге "держать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заключает Наталья Мильчакова.