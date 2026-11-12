«Олимпиада больше не всесильна»: Ведущие вузы России резко меняют правила приема для умников

Эпоха, когда победа на Всероссийской олимпиаде школьников гарантировала поступление в топовый вуз без экзаменов, подходит к концу. Ведущие технические университеты страны начали борьбу с «перепредложением» на популярных специальностях, чтобы распределить талантливых абитуриентов по всей линейке программ, сообщает газета "Ведомости".

Суть проблемы

В ходе приемной кампании-2026 сложилась ситуация, когда победители и призеры олимпиад начали занимать все бюджетные места на популярных направлениях. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отмечал, что число стобалльников в 2026 году возросло в 1,5 раза, что создало колоссальную конкуренцию. Проблема наиболее остро встала в Москве и Санкт-Петербурге.

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин пояснил логику изменений: вузу важно не просто количество олимпиадников, а их равномерное распределение по факультетам.

«Мы хотим, чтобы они более равномерно распределялись между направлениями и чаще выбирали основные инженерные специальности, а не только IT», — отметил Гордин.

Как меняют правила

Ранее стало известно, что вузы вводят жесткие фильтры для олимпиадников (БВИ — без вступительных испытаний):