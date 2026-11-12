«Конец маркетинга»: Экономист Аузан предупредил о девальвации брендов из-за ИИ-агентов

Переход к агентной экономике, где решения принимают нейросети, грозит девальвацией тысяч известных брендов. Об этом заявил экономист, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия», сообщает РБК.

Почему ИИ — угроза брендам?

По мнению Аузана, у искусственного интеллекта нет лояльности. В отличие от человека, ИИ-агенту не важны имидж, статус или привычка. Он выбирает товар исключительно по рациональным параметрам (цена, качество, скорость). Поскольку у алгоритма нет «издержек перехода» (психологического дискомфорта при смене бренда), он мгновенно переключится на более выгодное предложение.

«В платформенной экономике все те обстоятельства, которые человеком делаются на платформе, и создают какие-то издержки перехода, формируют лояльность бренду. В агентной экономике бренды не работают», — указал экономист.

Кто выживет?

Аузан считает, что девальвируются в первую очередь массовые бренды, продающие «просто товар». Выживут только те, кто продает:

Статус: вещи, подчеркивающие принадлежность к элите.

Эмоции: уникальный опыт, который нельзя измерить алгоритмом.

Сложный консалтинг: где нужен человеческий совет.

«Это будет драматический переход, когда многое привычное в маркетинге и брендинге начнет резко девальвироваться», — заключил Аузан.

Мнение Грефа

Глава Сбера Герман Греф поддержал коллегу, отметив, что «агентная экономика убивает интерфейсы». По его словам, платформы, построенные вокруг удержания человеческого внимания (ленты, витрины), проиграют тем, кто строит машиночитаемые интерфейсы.

«Сегодня платформа — это экран... Все это убивается ИИ-агентами, которые не интересуются ни витринами, ни пролистыванием лент и способны выполнять действия за секунды», — пояснил глава Сбера.

Взгляд из индустрии

Креативный директор компании «Марков Брендинг» Илья Марков в интервью «Газете Дело» подтвердил опасения экономистов, но добавил важный нюанс:

«ИИ, с одной стороны, — медвежья услуга для людей, которые в этом ничего не понимают, а с другой — невероятный инструмент для тех, кто и без него умел это делать. Он экономит время. Но даже суперпромт по копирайтингу не сравнится с сильным копирайтером. Я, например, уже три года пытаюсь научить ИИ делать названия. Уже всё, что можно, рассказал — но до сих пор не получается. К нам часто приходят клиенты и говорят: "Мы тут в ChatGPT попробовали придумать название... Можно теперь сделать нормально?"»

По словам Маркова, нас ждет поляризация:

С одной стороны — абсолютно одинаковые бизнесы с одинаковыми текстами.

С другой — расцвет сложного, «штучного» дизайна и копирайтинга.

«Всё простое и плоское может сделать школьник за 30–50 секунд. А цениться будет то, что сделано человеком. Уже сегодня в премиальных сегментах клиенты расценивают коммуникации с привлечением ИИ как неуважение. И это будет усугубляться».