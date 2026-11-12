Власти сообщили о смерти посла России в США: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: власти сообщили о смерти посла России в США, в Госдуму внесли проект об ограничении операций подозрительных физлиц, ФНС усилила контроль за расходами бизнеса на упрощенной системе налогообложения, а в Иркутске на промплощадке нашли майнинговую ферму. Подробнее – в обзоре СИА.

Смерть посла

Посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно умер на 67-м году жизни, сообщает Министерство иностранных дел РФ. «Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев», – отметили в ведомстве.

Ограничение для подозрительных

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий банки с 1 марта 2028 года ограничивать физлицам, подозреваемым в сомнительных операциях, внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. руб. в месяц. Информацию о рисках ЦБ будет передавать банкам через личные кабинеты. Банк при выявлении таких операций обязан ввести ограничения на срок до года.

Контроль за бизнесом

ФНС усилила контроль за расходами бизнеса на упрощенной системе налогообложения. С начала года органы стали чаще запрашивать у компаний, работающих по такой системе, документы по операциям с корпоративными картами. Ранее компании были уверены, что их расходы налоговым органам не интересны, однако это не так, и служба будет продолжать инспекции: как именно их будут проводить, зависит от каждого конкретного случая.

Майнинг на промплощадке

В Иркутске на территории промышленной базы на улице Ширямова нашли майнинговую ферму. Ее организовали местные жители, несмотря на установленный запрет. На месте нашли 33 «машинки» для добычи цифровой валюты. Энергосбытовой компании из-за безучетного потребления электричества причинен ущерб в 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Крупный выигрыш

Семейная традиция принесла удачу жительнице Иркутской области. Татьяна Парфентьева с детства переняла любовь к лотереям от своего дедушки, который является давним поклонником таких игр на удачу. Для семьи это особая традиция: ее члены регулярно покупают билеты и испытывают фортуну. Один из билетов накануне принес 700 тысяч рублей: деньги планируют потратить на погашение кредитов и бытовые нужды.