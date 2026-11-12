«Крипта выходит из тени»: ЦБ разрешил биржам торговать криптовалютой с конца ноября

Российский финансовый рынок готовится к запуску легальных торгов криптовалютой. Банк России опубликовал указание, разрешающее биржам проводить операции с цифровыми активами уже с 22 ноября, хотя участники рынка планируют старт в пилотном режиме ближе к декабрю, передаёт "Коммерсант".

Как это будет работать?

Согласно документу ЦБ, биржи (включая Московскую биржу и СПБ Биржу) обязаны регистрировать участников торгов — брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов. Организаторы должны будут вести реестры заявок, рассчитывать ценовые показатели (рыночную цену, цену закрытия) и отчитываться перед регулятором в том же порядке, что и по другим активам. Сейчас ЦБ активно регистрирует участников: в реестр криптообменников уже вошли 26 организаций, а в реестр цифровых депозитариев — 10 (включая ВТБ, Сбер и ООО «ТТ»).

Готовность инфраструктуры

Эксперты отмечают, что техническая база пока не готова к полномасштабному запуску.

Московская биржа планирует старт с 1 декабря, предлагая сделки с расчетами «сегодня» и «завтра» (TOD/TOM), а также свопы.

СПБ Биржа также рассчитывает запуститься до конца 2026 года. Первые сделки, скорее всего, пройдут на базе Московской биржи и депозитариев Сбера и ВТБ. По словам гендиректора «Технобита» Александра Пересичана, полноценный запуск с высокой ликвидностью вряд ли случится раньше 2027 года.

Проблемы и риски

Несмотря на готовность инфраструктуры, остаются нерешенными важные вопросы:

Тестирование: Физлица обязаны пройти тестирование на знание рисков, требования к которому сейчас согласовываются с ЦБ. Поэтому первыми участниками, скорее всего, станут юрлица.

Заморозка активов: Не определено, кто несет ответственность, если иностранные эмитенты заблокируют активы. Сейчас депозитарий не обязан компенсировать убытки в таких случаях.

Налоги: Остается необходимость синхронизации Налогового кодекса с новым регулированием стейблкоинов.

Эксперты подчеркивают, что первые торги будут малоликвидными и ориентированы на профессионалов, а не на розничных инвесторов.