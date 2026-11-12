«Деньги к деньгам»: Крупные вклады заняли больше половины рынка, пока мелкие депозиты тают

Банковская статистика фиксирует рекордный перекос в сберегательном поведении граждан. По итогам трех кварталов 2026 года доля вкладов на крупные суммы впервые превысила половину всех средств физических лиц (без учета счетов эскроу). В то же время количество и объем небольших вкладов сократились, сообщает "Коммерсант".

Цифры и статистика

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках достиг 66,7 трлн рублей (+2,1% с начала года). При этом структура накоплений резко изменилась:

Вклады свыше 10 млн руб. аккумулировали 20,4 трлн руб. (рост количества счетов на 8,1%).

Вклады от 3 до 10 млн руб. выросли на 11,9% по объему (количество счетов прибавило 11,4%).

Вклады до 1 млн руб. просели по объему на 8,3%.

Почему это происходит?

Эксперты выделяют три основные причины:

Премиальный сервис: Банки активно борются за состоятельных клиентов. ВТБ для сегмента Private Banking (от 30 млн руб. активов) поднял ставки до 13,9%, а Альфа-банк в премиальном сегменте предлагает приветственную ставку 15%.

Эффект капитализации: Высокие ставки прошлых периодов позволили вкладчикам накопить проценты, которые «перебросили» их из категории мелких вкладчиков в категорию крупных.

Удобство: Клиентам проще администрировать один крупный депозит, чем множество мелких в разных банках.

Мнение экспертов

Юрий Беликов («Эксперт РА»): Отмечает, что часть средств перетекла в крупные вклады из-за снижения ставок в первом полугодии (с 15,3% до 12,8%), а сокращение мелких вкладов часто связано просто с накоплением процентов, а не с закрытием счетов.

Павел Жолобов (НРА): Указывает на консолидацию средств. Клиентам удобнее держать всё в одном месте, чем следить за десятком разных вкладов.

Михаил Свободин (VS Consulting): Объясняет приток крупных сумм бегством инвесторов с волатильного рынка акций. «С учетом турбулентности они выбирают надежный инструмент — депозит», — поясняет он.

Двузначные ставки

Отметим, на фоне ожиданий по ключевой ставке доходность банковских продуктов начала расти. В первой декаде ноября 2026 года средняя максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков России поднялась до 13,31% (месяцем ранее было 13,06%).

Банк России в конце октября ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, однако риторика регулятора стала более жесткой. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими, а устойчивый рост цен не замедляется, держась в диапазоне 5–6% в пересчете на год.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме обозначила жесткую позицию:

«Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой».

Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг. При этом в базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.