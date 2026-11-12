«Эксперт РА» поставил рейтинг «Селигдара» под наблюдение

Агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ПАО «Селигдар». Сам рейтинг продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом. Об этом сообщает агентство.

Статус «под наблюдением» связан с публикациями в СМИ об изменении обвинения в отношении акционеров «Селигдара». В агентстве отметили, что событие не повлияло на операционную деятельность группы: результаты за девять месяцев 2026 года соответствуют плановым показателям, производство лигатурного золота превысило 7 тонн, прибавив 16% год к году, а существенный вклад внесла золотоизвлекательная фабрика «Хвойное», уже выпустившая 1,1 тонны золота. «Эксперт РА» будет следить за ходом следственных действий и проанализирует влияние текущих событий на профиль финансовых и корпоративных рисков группы.

Напомним, что «Селигдар» — один из ведущих производителей золота и крупнейший производитель олова в России; активы группы расположены в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском крае и на Чукотке.