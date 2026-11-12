За девять месяцев в РФ закрылось почти вдвое больше компаний, чем открылось

За январь–сентябрь 2026 года в России зарегистрировали почти 109 тыс. новых предприятий — почти вдвое меньше, чем официально ликвидировали за тот же период (208,5 тыс.). Об этом свидетельствует доклад Росстата «Социально-экономическое положение России», который проанализировали «Известия». Тенденция усилилась по сравнению с прошлым годом: за аналогичный период 2025-го открыли около 140,5 тыс. компаний, а закрыли 206 тыс.

Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков сообщил, что предпринимательская активность снижается: ежемесячное число регистраций фирм в среднем на 30% ниже, чем годом ранее. По данным Росстата, в январе–сентябре 2026-го лишь в одной отрасли — добыче полезных ископаемых — открыли больше предприятий, чем закрыли: 786 против 776. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов связывает это в том числе с улучшением финансового положения части добывающего сектора: сальдированная прибыль отрасли за первое полугодие выросла почти в 1,5 раза, до 2,9 трлн рублей.

Годом ранее отраслей с превышением регистраций над закрытиями было три: помимо добычи, здравоохранение и соцуслуги (3156 новых против 2351 закрывшейся) и культура, спорт, досуг и развлечения (3060 против 2861). В ряде сфер число закрывшихся предприятий более чем вдвое превысило количество новых: в строительстве появились 14,3 тыс. организаций, а прекратили деятельность почти 29 тыс.; в оптовой и розничной торговле открылось 31,6 тыс., а ушли почти 68,5 тыс.

Напомним, что в 2026 году в России впервые за последние 25 лет зафиксировано системное сокращение количества офлайн-точек торговли. Тренд охватывает практически все сегменты розничного рынка, от небольших магазинов у дома до крупных торговых центров.