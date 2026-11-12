ЦБ откроет доступ к СБП компаниям без банковской лицензии

Банк России предложил открыть доступ к Системе быстрых платежей компаниям без банковской лицензии с 22 ноября 2027 года. Схемы работы в СБП регулятор описал в проекте указания в конце октября 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Законопроект прошел первое чтение еще в сентябре 2024-го и уже тогда предусматривал прямое участие таких организаций в платежных системах и использование спецсчетов в ЦБ. Схем две: участники с правом самостоятельно переводить деньги смогут проводить операции через спецсчет у регулятора, остальные будут передавать поручения через операционный центр и получать ответ о результате оплаты, а средства перечислит банк или другой уполномоченный оператор.

Среди будущих поставщиков платежных услуг ЦБ называл страховщиков, брокеров, МФО, финтех-компании и нефинансовые организации. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что таким участникам планируют дать доступ к системе, но для этого им нужно войти в реестр регулятора: законопроект устанавливает требования к чистым активам, деловой репутации руководителей и учредителей, а также к соблюдению антиотмывочных норм.

Эксперты называют потенциальными участниками операторов связи, электронных денег, крупные платежные агрегаторы, экосистемы, ритейл, маркетплейсы, такси и доставку, а также МФО, страховщиков и брокеров.

Пакет из основного законопроекта и сопутствующего, меняющего 25 федеральных законов, планируют рассмотреть во втором чтении весной 2027 года, сообщил Аксаков.

По оценке аналитиков банка ВТБ, объём переводов физических лиц через СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% и достигнет 108 трлн рублей. Наиболее заметный рост аналитики прогнозируют во второй половине года.