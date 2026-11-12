Жительница Иркутской области отсудила 1,2 млн рублей за некачественный ремонт

В Иркутской области местному жителю удалось отсудить крупную сумму за некачественный ремонт квартиры. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, 31-летняя жительница поселка Залари заказала комплекс отделочных и монтажных работ в своей квартире. Письменный договор не составлялся, однако стороны устно согласовали все детали и стоимость ремонта. Заказчица полностью оплатила работы.

После завершения ремонта были обнаружены многочисленные дефекты: трещины в стяжке, отсутствие гидроизоляции, сколы на керамограните, нарушение геометрии установки межкомнатных дверей, протечки в системе водоснабжения и механические повреждения сантехники.

Суд установил, что ответчик не был индивидуальным предпринимателем, но при этом систематически основе оказывал услуги по ремонту квартир, извлекая из этого прибыль. Чтобы оправдаться за некачественную работу, ответчик заявил, что у заказчика было немного денег, потому пришлось укладываться в бюджет и отступать от нормативов, однако эти доводы оказались неубедительными.

Суд постановил исполнителя выплатить более 800 тысяч рублей за материальный ущерб, неустойку в размере 200 тысяч рублей, штраф в размере 200 тысяч рублей за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы и судебные расходы.

Ответчик также заплатит неустойку в размере 1% от суммы 807 062,34 руб. за каждый день просрочки начиная с 26 сентября 2026 года по день фактического исполнения обязательства.