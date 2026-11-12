ИЭСК за неделю усилила подстанции на юге Приангарья

Иркутская электросетевая компания установила новые силовые трансформаторы на трех подстанциях региона. За неделю компания увеличила мощности в Шелеховском районе, Иркутском округе и Ленинском округе Иркутска. Об этом сообщает ИЭСК.

«Активная фаза строительства и реконструкций в этом году подходит к концу. Компания практически полностью успела реализовать запланированные инвестиционные проекты до наступления календарной зимы. В оставшееся время года предстоит завершить работы на нескольких объектах, включая строительство новой подстанции „Курган“ в Грановщине», — отметил генеральный директор ИЭСК Илья Бриллиантов.

На подстанции «Луговая» в Шелеховском районе заменили один из двух трансформаторов, увеличив его мощность с 25 до 63 МВА; в следующем году заменят второй, после чего суммарная мощность подстанции вырастет в 2,5 раза. В поселке Карлук Иркутского округа новый трансформатор увеличил мощность местной подстанции в 2,5 раза: это одна из самых густонаселенных территорий, а энергопотребление Карлука зимой сопоставимо с некоторыми городами области.

В Ленинском округе Иркутска модернизировали подстанцию «Военный городок», работающую с 1979 года: вспомогательное оборудование устарело, а замена трансформатора увеличила мощность с 16 до 25 МВА. Всего в 2026 году ИЭСК реконструировала и построила более 30 объектов классом напряжения свыше 35 кВ.