Жители Иркутской области чаще всего тратят деньги на еду, напитки и сигареты

Аналитики Иркутскстата рассказали, на какие категории товаров люди в Приангарье тратят больше всего денег. В лидерах – еда, напитки и сигареты.

«За девять месяцев 2026 года продано товаров на 727,7 млрд рублей во всех розничных каналах реализации. В обороте преобладали пищевые продукты, напитки и табачные изделия – 50,4%, а непродовольственные товары составили 49,6%», – пояснили аналитики.

Несмотря на небольшое снижение объема покупок в сентябре, в целом с января по сентябрь оборот розничной торговли вырос на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года.