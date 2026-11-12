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«Встреча у камина»: Марина Седых и Виктор Захаров обсудят развитие бизнеса 26 ноября

26 ноября в Иркутске состоится уже ставшая традиционной «Встреча у камина». В этот вечер на одной площадке для прямого диалога соберутся основатель Академии Марина Седых и основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров, сообщают организаторы.

Мероприятие призвано стать эффективной площадкой для профессионального общения и обмена практическим опытом. Формат закрытой дискуссии позволит участникам обсудить актуальные вопросы развития бизнеса в текущих экономических условиях и наладить контакты с представителями смежных отраслей.

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Стоит отметить, что в течение этого года серия встреч «У камина» уже зарекомендовала себя как одно из ключевых деловых событий региона. Ранее в подобном формате открытый диалог состоялся между председателем Байкальского банка Сбербанка Рушаном Сахбиевым и руководителем ГСК «Восток Центр Иркутск» Михаилом Сигалом. Также в дискуссиях приняли участие Дмитрий Баймашев (председатель совета директоров ОАО «Иркутский масложиркомбинат»), Сергей Костюков («Ангария», «Байкалкварцсамоцветы»), а также Вячеслав Заяц (ГК «Сибирское товарищество», «Слата») и гендиректор ГК «МедСтандарт» Александр Новолодский.

Мероприятие пройдет в Иркутске по адресу ул. Литвинова, д. 1. Сбор гостей запланирован на 26 ноября в 18:00. Для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте события.

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