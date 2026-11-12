Зарплатные предложения в Иркутской области выросли на 25% за год

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Иркутской области в ноябре 2026 года и выяснили, что медианная предлагаемая зарплата выросла за год на 19,6 тыс. рублей и достигла 99,6 тыс. рублей (+25% год к году).

Аналитика hh.ru показывает, что наибольшие предлагаемые зарплаты на данный момент зафиксированы в сфере «Сельское хозяйство» (208,3 тыс. рублей, +11% за год). На втором месте по уровню дохода — добыча сырья: здесь работодатели предлагают 204,4 тыс. рублей (+10% год к году), на третьем — транспорт, логистика и перевозки (189,5 тыс. рублей, +23%). Далее следуют производство и сервисное обслуживание (184,4 тыс. рублей, +16%) и строительство и недвижимость (184,2 тыс. рублей, +12%).

В других профессиональных сферах медианные зарплатные предложения составили: рабочий персонал (177,9 тыс. рублей, +18%), автомобильный бизнес (142,1 тыс. рублей, +28%), высший и средний менеджмент (139,4 тыс. рублей, +8%), домашний и обслуживающий персонал (117,8 тыс. рублей, +47%), стратегия, инвестиции и консалтинг (106,2 тыс. рублей, −8%), информационные технологии (79,9 тыс. рублей, +4%), маркетинг, реклама и PR (79,9 тыс. рублей, +17%), закупки (79,8 тыс. рублей, +10%), медицина и фармацевтика (78,4 тыс. рублей, +10%).

Что касается остальных профессиональных сфер, в финансах и бухгалтерии работодатели предлагают 73,8 тыс. рублей (+11%), в управлении персоналом и тренингах — 73,6 тыс. рублей (+8%), в юриспруденции — 71 тыс. рублей (+10%), в продажах и обслуживании клиентов — 69,3 тыс. рублей (за год показатель практически не изменился), в административном персонале — 66,5 тыс. рублей (+12%), в искусстве, развлечениях и массмедиа — 62,8 тыс. рублей (+6%), в спортивных клубах, фитнесе и салонах красоты — 62,8 тыс. рублей (+5%), в безопасности — 61,6 тыс. рублей (+11%), в розничной торговле — 59,1 тыс. рублей (+12%), в науке и образовании — 55,4 тыс. рублей (+5%), в туризме, гостиницах и ресторанах — 55 тыс. рублей (+10%).

Примечательно, что работодатели готовы не только наращивать предлагаемый доход, но и предлагать зарплату выше запросов соискателей. Так, в Иркутской области лидером среди таких сфер стали транспорт, логистика и перевозки. Здесь медианное зарплатное предложение работодателей превысило запросы соискателей на 123% (189,5 тыс. против 85 тыс. рублей). В тройку также вошли домашний и обслуживающий персонал (117,8 тыс. против 60 тыс. рублей, +96%) и рабочий персонал (177,9 тыс. против 100 тыс. рублей, +78%).

При этом в отдельных профессиях разрыв между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами может быть ещё больше. Например, в Иркутской области медианная предлагаемая зарплата для курьеров достигла 170,5 тыс. рублей против 50 тыс. рублей, которые указывают соискатели в резюме (+241%). У маляров, штукатуров и отделочников работодатели предлагают 230 тыс. рублей против ожидаемых 90 тыс. рублей (+156%), у сварщиков — 295 тыс. против 127,5 тыс. рублей (+131%), у разнорабочих — 116,2 тыс. против 60,5 тыс. рублей (+92%), а у водителей и экспедиторов — 191,3 тыс. против 100 тыс. рублей (+91%).

Зарплатные предложения выше ожиданий встречаются и среди офисных специалистов. Так, работодатели предлагали инженерам ПТО и инженерам-сметчикам медианную зарплату в 200 тыс. рублей при ожиданиях соискателей в 131,4 тыс. рублей (+52%). У диспетчеров медианное предложение составило 110 тыс. рублей против ожидаемых 80 тыс. рублей (+38%), а у менеджеров по продажам и работе с клиентами — 90,4 тыс. против 70,2 тыс. рублей (+29%).