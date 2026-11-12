Оказывали психологическое давление: братчанка отдала «госорганам» 6 млн рублей

48-летняя жительница города Братска стала жертвой аферистов, под давлением которых отдала несколько миллионов рублей. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, сначала женщине позвонил «сотрудник фонда защиты». Он сообщил, что собеседнице полагается награда за погибшего родственника. Через некоторое время потерпевшей стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками портала «Госуслуги», а также различных силовых структур.

Аферисты утверждали, что личный кабинет женщины якобы был взломан, а неустановленные лица пытаются похитить ее деньги для финансирования террористических организаций. Под предлогом защиты средств злоумышленники настойчиво рекомендовали снять со счетов все имеющиеся сбережения и передать их «сотруднику банка».

Находясь под сильным психологическим давлением, женщина сняла 6 млн рублей и отдала неизвестному. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.