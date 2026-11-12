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40 человек эвакуировались из горящей многоэтажки в Иркутске

Сегодня утром в Иркутске в микрорайоне Первомайский произошел пожар. Загорелась квартира, расположенная на последнем этаже пятиэтажного дома, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Хозяйка проснулась от треска: зайдя на кухню, она увидела открытое горение. Разбудив членов семьи, женщина вызвала пожарную охрану. Супруги не растерялись и стали обходить соседние квартиры, стучать в двери для того, чтобы другие жильцы успели эвакуироваться.

Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 40 человек, из них восемь детей.

Открытое горение на 22 «квадратах» ликвидировали 15 огнеборцев с помощью пяти единиц техники. Предположительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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