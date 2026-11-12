Дума Шелеховского округа не смогла выбрать мэра

Заседание Думы Шелеховского муниципального округа Иркутской области состоялось сегодня утром. В его рамках должны были выбрать мэра, однако кандидатуру действующего главы – Максима Модина – депутаты не поддержали.

За него отдали свой голос лишь шесть народных избранников, остальные 15 – либо воздержались, либо проголосовали против всех. Известно, что ранее кандидатуру Модина внес губернатор Игорь Кобзев.

В соответствии с этим пока действующий глава округа сохранил свои полномочия до избрания нового руководителя, кандидатуру которого вновь должен представить губернатор.