Серийных похитителей товаров из торговых центров задержали в Иркутске

В Иркутске задержаны подозреваемые в серийных кражах товаров из торговых центров. Они оказались школьниками, рассказали в региональной полиции.

«Заявления о хищениях товаров из торговых объектов Иркутска начали поступать в органы внутренних дел несколько месяцев назад. Граждане сообщали, что несовершеннолетние группой заходили в супермаркеты, забирали продукты питания и иные товары и уходили, не расплатившись. При замечаниях окружающих и попытке их задержания провоцировали конфликты», – рассказали в МВД.

Также в полицию сообщалось о фактах нарушения общественного порядка подростками в одном из скверов.

Спустя время оперативникам удалось задержать шестерых подростков с поличным при хищении спортивного инвентаря из магазина в Октябрьском районе. При обыске у молодых людей изъяли колюще-режущие предметы. Еще ряд подростков, причастных к совершению краж и правонарушений на территории Ленинского округа, также доставили в отдел полиции.

Известно, что несколько из них уже состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В отношении шести человек, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, возбуждены уголовные дела. Еще пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за совершение мелкого хищения. Наказаны и родители подростков за нарушение детьми комендантского часа.