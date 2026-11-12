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«Эквайринг за 27 рублей»: акцию для предпринимателей запустил банк ПСБ

ПСБ предлагает новым клиентам из сегмента малого бизнеса подключить торговый эквайринг на специальных условиях: в рамках акции «Эквайринг за 27 рублей» комиссия составит 0% на три месяца. Акция рассчитана на предпринимателей, которым важна оптимизация транзакционных издержек,  быстрый сервис и удобный доступ к денежным средствам.

Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить услугу «Умная скидка» по расчетно-кассовому обслуживанию на 12 месяцев и пополнить счет не менее чем на 27 рублей.

«Акция приурочена к наступающему 2027 году и  предновогоднему высокому сезону в торговле. Мы хотим, чтобы предприниматели на собственном опыте оценили преимущества и удобство эквайринга от ПСБ. Акция отвечает запросу предпринимателей на выгодные условия на старте, быстрое обслуживание и возможность получить терминал в день обращения в офисе банка, без ожидания», — отметила Инна Емельянова, директор Департамента эквайринга ПСБ.

В рамках акции действует максимальный лимит по обороту картами в месяц в зависимости от выбранного тарифа расчетно-кассового обслуживания:

  • до 300 000 руб./мес - "Мини",
  • до 400 000 руб./мес - "Опти",
  •  до 600 000 руб./мес - "Макси".

Фиксированная комиссия за неподдержание оборота не взимается.

После достижения установленного оборота или по истечении  трех месяцев клиент переходит на стандартные тарифы торгового эквайринга: «Смарт ставка Плюс» или «Смарт ставка» (для Республики Крым).

Период проведения акции: 2 ноября 2026 года — 27 февраля 2027 года. Акция действует во всех субъектах РФ, за исключением Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Акция "Эквайринг за 27 рублей". Предложение для юрлиц, ИП и лиц (частная практика) сегмента малого бизнеса без эквайринга в ПСБ 3 и более мес. Сроки акции: 02.11.26 -27.02.27. В месяц установки 1-го терминала и в течение 2-х следующих календарных месяцев комиссия за торговый эквайринг не взимается до достижения суммы оплаты картами, равной 300 000 р/мес (тариф РКО "Мини"), 400 000 р/мес (тариф РКО "Опти"), 600 000 р/мес (тариф РКО "Макси"). Далее — от 1,07% до 2,24%. Для участия: подключить РКО (тариф "Мини", "Опти", "Макси"), ведение счета с  опцией "Умная скидка" на 12 мес., пополнить счет на сумму не менее 27 руб. Подробнее на psbank.ru. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России № 3251. ОГРН 1027739019142, 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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