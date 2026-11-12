В Иркутске ремонтируют проезд к ЖК для переселения из ветхого жилья на улице Ярославского

В районе строительства нового жилого комплекса для переселения горожан из аварийных домов ремонтируют проезд: 333 метра дорожного полотна шириной 7 метров и тротуар. Проезд соединит жилые блок-секции с улицей Ярославского. Ход работ проверил мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщает администрация города.

«Важно не только обеспечить иркутян комфортными квартирами, но и создать условия, чтобы к ним можно было свободно подъехать. ЖК имеет высокую степень готовности, поэтому поставил задачу ускорить асфальтирование проезда. Главное, чтобы новоселы могли безопасно передвигаться», — прокомментировал мэр.

Директор АО «Иркутскавтодор» Андрей Пономарев доложил, что тротуар шириной 2,25 метра уже заасфальтирован, обустроена ливневая канализация, завершается устройство дорожной одежды.

«Пока позволяют погодные условия, заасфальтируем проезжую часть. Далее по плану — создание пешеходного перехода, установка дорожных знаков и 12 опор освещения. Также проектом предусмотрены укрепление откосов и укладка тактильной плитки», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в ходе реализации договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий в Иркутске уже сэкономлено почти 2,2 млрд рублей бюджетных средств. К 2033 году за счет КРТ общая сумма экономии превысит 3 млрд.