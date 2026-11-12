Школьники и студенты Иркутской области могут принять участие во Всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. ALхимия будущего»

РУСАЛ объявил о старте 16-го сезона Всероссийской олимпиады «13 элемент. ALхимия будущего». К интеллектуальному состязанию приглашают школьников 8-11 классов и студентов первых и вторых курсов колледжей и техникумов. В числе регионов, где молодые люди смогут проверить свои знания и получить новые возможности для профессионального развития, – Иркутская область.

В этом году олимпиада посвящена цифровым технологиям. Участникам предстоит выполнить задания по четырём дисциплинам: математике, физике, химии и информатике. Конкурс охватывает два направления – «Металлургия» и «Горное дело и геология».

Особое значение проект имеет для Иркутской области, где работают предприятия РУСАЛа и развивается система подготовки технических специалистов. Партнёрами олимпиады стали сразу два ведущих региональных вуза – Иркутский национальный исследовательский технический университет и Иркутский государственный университет, а также Братский государственный университет.

Успешное прохождение испытаний даст участникам дополнительные баллы при поступлении в ведущие технические вузы – партнёры проекта. Победителей также ждут ценные призы и подарки от РУСАЛа.

«Мы проводим Олимпиаду «13 элемент. ALхимия будущего» вместе с Сибирским федеральным университетом, чтобы показать ценность технических и естественных наук для реальной жизни и поддержать талантливых ребят, которые видят свое будущее в инженерных специальностях. Испытания олимпиады наглядно демонстрируют, как можно применять школьные знания на практике, а дополнительные баллы для поступления в вуз помогут сделать важный шаг на пути к будущей карьере», – отмечает Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа.

Развитие образования и поддержка молодёжи всегда находятся в числе приоритетов основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Следуя этому курсу, компания продолжает создавать в городах своего присутствия условия для качественного образования, раскрытия талантов и профессионального становления будущих специалистов.

Олимпиада проводится с 2011 года и входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. За это время её участниками стали более 50 тысяч школьников и студентов из России и соседних государств.

Регистрация на олимпиаду открылась 1 ноября 2026 года. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на странице конкурса на портале «Универ» и подать заявку. Отборочный этап продлится до 13 января 2027 года. Финальные испытания состоятся 13 марта, а итоги конкурса подведут до 13 апреля 2027 года.