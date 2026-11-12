Эксперт ВТБ Мои Инвестиции рассказал, зачем открывать ИИС

Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Степан Сумин объяснил, почему индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) стоит рассматривать как инструмент долгосрочных накоплений. По его словам, работу с ИИС можно сравнить с марафоном: «Инвестиции через ИИС тренируют выдержку на длинной дистанции». Как и в спорте, здесь важно правильно распределять собственные ресурсы и не ждать мгновенного результата. Счета, открытые в 2026 году, нужно держать не меньше пяти лет.

Эксперт напомнил, что ИИС позволяет получать налоговые льготы. Можно получать налоговый вычет со взносов до 400 тысяч рублей в год, а при соблюдении условий – не платить НДФЛ с инвестиционного дохода в пределах 30 млн рублей.

В 2024 году введён ИИС третьего типа (ИИС-3). С взносов на ИИС-3 можно вернуть до 52 тысяч рублей в год при НДФЛ 13% и до 88 тысяч — если ставка составляет 22%.

Ещё одно преимущество ИИС-3 – возможность снять деньги на оплату дорогостоящего лечения без закрытия счета и потери налоговых льгот. Пополнять ИИС можно без ограничений, а получать выплаты не только на сам счет, но и на карту.

Для более гибкого управления активами можно открыть одновременно до трех ИИС. Сумин выделил три формата работы с капиталом на ИИС. Первый — самостоятельное управление: инвестор сам выбирает инструменты и совершает сделки. Второй — работа с инвестиционным консультантом, который объясняет рыночную ситуацию и сопровождает принятие решений. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности. Третий — доверительное управление, когда капиталом занимается профессиональный управляющий в соответствии с выбранной стратегией. Таким образом, инвестор может выбрать подходящий формат и сравнивать результаты разных стратегий, ориентируясь на собственные цели и отношение к риску.

Сегодня инвесторы предпочитают более взвешенный подход к формированию портфеля и чаще всего выбирают консервативные инструменты, например, облигации федерального займа со сроком погашения от трех до семи лет.

Примечательно, что семь из десяти клиентов ВТБ Мои Инвестиции с ИИС – из регионов. Такой счёт выбирают в основном зрелые инвесторы: 64% клиентов – 40 лет и старше, каждый пятый – старше 60. Это поколение уже думает о будущей пенсии, и пятилетний минимальный срок ИИС третьего типа совпадает с привычным для него горизонтом накоплений.