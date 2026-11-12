«Байкальские Соколы» уверенно обыграли кировскую «Родину» со счётом 8:3

В матче второго тура чемпионата России среди команд Суперлиги ХК «Байкальские Соколы» на домашнем льду принимал кировскую «Родину». Встреча завершилась уверенной победой хозяев — 8:3. При этом начало матча не предвещало лёгкой игры для иркутян.

Фото: Татьяна Глюк

«Байкальские Соколы» владели мячом, однако плотная оборона гостей практически не позволяла пройти середину поля. На помощь, как и в первом туре, пришли угловые. На 21-й минуте Никита Матвиенко открыл счёт после розыгрыша стандарта, а вскоре удвоил преимущество дальним ударом, заставшим вратаря кировчан врасплох. Третий мяч в ворота «Родины» был забит ещё до перерыва — отличился Тимофей Безносов, также после подачи с угла поля.

Во втором тайме хозяева продолжили наращивать преимущество: Максим Легошин забил четвёртый мяч, вновь реализовав стандартное положение. Гости ответили на 54-й минуте усилиями Кирилла Литвинова, на 68-й — Ивана Соловьёва, а на 76-й минуте Литвинов оформил дубль. Однако это не сломило иркутян.

Фото: Татьяна Глюк

Во второй половине встречи «Байкальские Соколы» забили ещё четыре мяча — отличились Глеб Ростовцев, Евгений Легалин, Егор Титар и Владислав Абросимов. Для Егора Титара и Владислава Абросимова эти голы стали дебютными в Суперлиге. Итоговый счёт также был установлен после розыгрыша углового.

Следующий матч «Байкальские Соколы» проведут в субботу, 14 ноября. Иркутяне встретятся с казанской «Ак Барс-Ракетой» во дворце спорта «Байкал». Начало встречи — в 13:00.