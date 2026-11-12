Большинству иркутян все равно, какого пола их начальник

Гендерная принадлежность начальника не имеет значения для 69% мужчин и 72% женщин. Об этом сообщает SuperJob.

Видеть во главе коллектива мужчину предпочли бы 25% опрошенных мужчин и 16% женщин, работать под руководством женщины хотели бы 6% мужчин и 12% женщин.

Лояльнее всего к полу руководителя относится молодежь: среди респондентов до 25 лет большинство не придает этому значения (86% мужчин и 79% женщин). Горожане с высшим образованием заметно чаще отмечают, что в качестве начальника хотели бы видеть мужчину, чем респонденты со средним профессиональным; последние чаще утверждают, что им безразличен пол руководителя.

Респонденты с заработком до 100 тыс. рублей чаще тех, кто получает больше, говорят, что им все равно, кому подчиняться на работе.