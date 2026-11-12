Иркутск победил в конкурсе «Города для детей»

Иркутск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. Территория семейного благополучия» в главной номинации «Детство под защитой». Об этом мэр Руслан Болотов сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня получили хорошую новость и еще один повод гордиться системой образования нашего города: Иркутск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. Территория семейного благополучия» в главной номинации "Детство под защитой"», — пишет мэр города.

Высокая награда присуждена за программу «Лучики добра», цель которой — вовремя заметить, если ребенку или семье нужна поддержка, и создать безопасную среду для малышей.

Над проектом с 2024 года работает команда сотрудников городского учреждения развития образования. Пилотными площадками стали детские сады № 136 и 138, где появились службы сопровождения, работающие по четкому четырехэтапному циклу: они помогают детям с трудным поведением и защищают их от жестокого обращения.

За время реализации программы конфликтность в группах снизилась на 60%. «Лучики добра» — это работа не только с детьми: занятия проводят и с родителями, и с педагогами, а команда проекта делится опытом с коллегами и уже внедряет программу во все дошкольные учреждения города.

Эксперты признали практику Иркутска образцовой и рекомендовали распространять ее в других регионах.