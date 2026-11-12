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Продажи Zeekr в России в октябре выросли втрое

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В октябре на российский учет поставили 871 автомобиль Zeekr — в три раза больше, чем годом ранее (291 штука). Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За десять месяцев зарегистрировано 5135 автомобилей Zeekr — почти вдвое больше, чем за январь–октябрь прошлого года (+96%). Бурному росту марки, официально не представленной в России, способствуют два больших кроссовера: в октябре продано 567 гибридных Zeekr 8Х и 265 Zeekr 9Х. Суммарно за десять месяцев лидирует 9Х (3080 штук), а 8Х появился в России только в июне и с августа стал лидером — за пять месяцев зарегистрировано 1654 экземпляра.

«В отличие от гибридов, чистые электрокары Zeekr теряют популярность: в октябре продан всего 11 электрокаров Zeekr 001, хотя когда-то он был самым продаваемым электромобилем в России», — пишет Сергей Целиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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