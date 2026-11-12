Инфляция вернулась к росту после недельной дефляции

По данным Росстата, инфляция в России с 3 по 9 ноября составила 0,12% после дефляции на 0,04% неделей ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, с начала ноября цены выросли на 0,11%, а с начала года — на 6,33%.

«Возвращение инфляции к положительным значениям связано прежде всего с сезонным подорожанием продовольствия, хотя снижение цен на бензин продолжает сдерживать общий рост потребительских цен», — поясняет эксперт.

Плодоовощная продукция за неделю подорожала на 1,6%, в том числе огурцы на 9,4%, помидоры на 3,7%. Куриное мясо и яйца прибавили по 1%. При этом сахар подешевел на 0,9%, яблоки на 1%. Бензин снизился в цене на 0,78% после падения на 2,04% неделей ранее.

«Это ослабляет инфляционное давление, однако эффект от удешевления топлива постепенно сокращается», — уточняет Чернов.

Положительным сигналом стало снижение инфляционных ожиданий населения. По данным ЦБ, в октябре они опустились до 13,2% с 14,2% в сентябре. Ценовые ожидания бизнеса также снизились, предприятия прогнозируют повышение отпускных цен в ближайшие три месяца в среднем на 6,4% в годовом выражении.

«Однако оба показателя остаются повышенными, что продолжает создавать риски для дальнейшего замедления инфляции», — считает аналитик.

Дополнительным сдерживающим фактором стало улучшение исполнения федерального бюджета. В сентябре накопленный дефицит сократился благодаря превышению доходов над расходами на 609 млрд рублей. По итогам января-октября дефицит составил 5,234 трлн рублей, или 2,3% ВВП, почти не изменившись за месяц. Сдерживание бюджетных расходов снижает давление на потребительский спрос и цены, однако к концу года расходы традиционно увеличиваются.

«Минфин ожидает дефицит по итогам 2026 года на уровне 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП, что сохраняет дополнительные инфляционные риски», — сообщает Чернов.

«Таким образом, инфляционное давление постепенно ослабевает, но говорить об устойчивом замедлении роста цен пока преждевременно. Для Банка России это аргумент в пользу осторожного снижения ключевой ставки. В ближайшие недели ожидаем инфляцию в пределах 0,1–0,2% за неделю, а по итогам 2026 года на уровне 7–7,5%. При таком развитии событий у ЦБ сохраняется возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в декабре, но рассчитывать на быстрое снижение ставки пока не стоит», — заключает Владимир Чернов.