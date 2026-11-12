«Пилар» увеличил количество клиентских размещений на Дальнем Востоке на 52%

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, увеличила количество новых размещений в Иркутской области и на Дальнем Востоке на 52% по итогам девяти месяцев 2026 года. Основные клиенты – телеком-операторы. В прошлом году инвестиции в строительство в регионах составили более 420 млн рублей.

За три квартала 2026 года «Пилар» успешно реализовал сотни проектов на Дальнем Востоке – прирост количества размещений составил 52% по сравнению с первыми девятью месяцами 2025 года. Наибольшую динамику показали Иркутская область, Хабаровский край и Республика Бурятия. Большинство новых заявок пришлось на телеком-операторов. Увеличение количества размещений связано с общим улучшением инвестиционного климата в макрорегионе, развитием транспортной логистики и переориентацией бизнес-процессов крупнейших игроков на восточные территории России.

Работы по монтажу оборудования выполняются профильными бригадами – сотрудниками строительно-монтажного управления «Пилара». Наличие штатных сотрудников позволяет более эффективно контролировать процессы размещений и работы по мониторингу объектов.

«Мы видим огромный потенциал дальневосточных территорий и создаем надежную экосистему, которая учитывает местную специфику, климатические и логистические особенности. Правильность наших инвестиций в макрорегион подкрепляется спросом клиентов на новые опоры. В дальнейшем мы надеемся на увеличение интереса не только со стороны телеком-операторов, но и других клиентов, чьи датчики и оборудование мы можем устанавливать на башнях. Размещение на опорах инфраоператоров помогает бизнесу оптимизировать средства на строительство собственных башен и концентрироваться на профильном развитии компаний», – Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара».

«Масштаб строительства антенно-мачтовых сооружений в Иркутской области и на Дальнем Востоке внушителен, а темпы работ очень высоки. Рост клиентских размещений на опорах, в том числе среди других телеком-операторов, говорит о верности выбранной нами стратегии и грамотном планировании стройки. По сути, мы создаем качественную базу для цифровой трансформации регионов. Ведь стремительное развитие башенной инфраструктуры помогает решить ключевую задачу – расширить покрытие мобильной сети и предоставить доступ к цифровым услугам как можно большему числу жителей», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.