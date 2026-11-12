Иркутский проект «ТОЧКА» представили на конференции в Салехарде

Флагманский проект администрации Иркутска — сеть открытых молодежных пространств «ТОЧКА» — представили на Всероссийской конференции «Полюс воспитания», которая прошла с 6 по 9 ноября в Салехарде. Презентация иркутской модели вызвала высокий интерес экспертов и получила положительную оценку с точки зрения тиражируемости и системного подхода к работе с молодежью на муниципальном уровне. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Для нас важно не просто рассказать о том, что сделано в Иркутске, но и сверить наши подходы с федеральными экспертами, увидеть, как выстраивается воспитательная работа в других регионах. Проект „ТОЧКА“ — это живая история про то, что у молодежи в шаговой доступности должно быть место, где ее ждут и где ей готовы помочь. Высокая оценка экспертов на таком уровне — это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении», — сказал директор Иркутского молодежного центра Дмитрий Снетков.

В конференции участвовал заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин. Мероприятие, организованное департаментом молодежной политики ЯНАО совместно с Росмолодежью, собрало 150 специалистов из 27 регионов — исследователей, педагогов, руководителей образовательных организаций и представителей молодежной политики. Деловая программа была посвящена трем направлениям: науке, практике и управленческим решениям; участники обсудили современные вызовы воспитания, влияние цифровой среды и профессиональное самоопределение молодежи.

Сейчас в Иркутске работают молодежные пространства «ТОЧКА» на улицах Марата и Декабрьских Событий, готовится к открытию третья площадка на 15-м Советском переулке.