Новый ЖК построят в границах улиц Мухиной, Аносова и Якоби в Иркутске

В Иркутске приступают к реализации договора о комплексном развитии территории в границах улиц Мухиной, Аносова и Якоби. Договор заключен между мэрией и АО СЗ «Пулковский-2» в августе 2026 года. По условиям компания должна расселить жителей домов № 21, 54, 58 и 60 на улице Мухиной, а затем снести эти МКД. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Важно, что земельный участок под домами № 54, 58 и 60 будет сформирован застройщиком и передан в муниципальную собственность. В дальнейшем он станет частью территории, где планируем разместить школу минимум на 1275 мест. По условиям другого договора КРТ, который уже реализуют в границах улиц Театральная, Якоби, Мухиной, застройщик выделит участок для размещения детсада», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Также будет демонтирован дом на улице Аносова, 7 — его жителей ранее расселили по муниципальной программе «Жилище» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно в этом квартале планируют новую жилую застройку. Полный срок реализации договора — конец 2031 года; сейчас застройщик разрабатывает документацию по планировке территории.

Ранее стало известно, что в ходе реализации договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий в Иркутске уже сэкономлено почти 2,2 млрд рублей бюджетных средств. К 2033 году за счет КРТ общая сумма экономии превысит 3 млрд.