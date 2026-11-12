Свыше 500 домов в Братске перевели с угольного отопления на газ

В Иркутской области продолжается реализации программы по газификации домов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В ее рамках на экологичные обогрев переводят жилье в Братске. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В Правобережном районе Братска выходим на финишную прямую по переводу частных домов с печного и угольного отопления на газ. Внутридомовое газовое оборудование смонтировано во всех 533 домах, запланированных на этот год. Пуск газа уже выполнен в 499 домовладениях. На следующей неделе подрядчик планирует завершить работы в оставшихся 34 домах», – пояснил глава региона.

За два года газоснабжение должно охватить 885 домов, из них 352 дома подключены в прошлом году: программа реализуется с 2025 года. В 2026 году на перевод домов на сетевой газ из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено более 224 млн рублей. Субсидия на газификацию одного дома – порядка 421,6 тыс. рублей.

Подключение домов к газу в 2026 году позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 805,2 тонны, в том числе на 18,07 тонны – по наиболее опасным веществам