Поезд из Пекина в Иркутск запустят впервые за шесть лет

Впервые с февраля 2020 года возобновляется движение поезда по маршруту Пекин – Улан-Батор – Иркутск. Международное сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса, сообщает РЖД.

В первый рейс из столицы Китая он отправится уже 25 ноября, из Иркутска – 28 ноября. Поезд будет ходить один раз в неделю, отправляясь из Пекина по средам в 07:27, делая остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14:35 и прибывая в Иркутск по пятницам в 14:55 по местному времени.

Из Иркутска – по субботам в 06:58, делая остановку в Улан-Баторе по воскресеньям в 06:38 и прибывая в Пекин по понедельникам в 14:35.

В пути поезд также будет делать остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.

Поезд № 3/4 Пекин – Иркутск будет сформирован из пассажирских вагонов китайского производства, в числе которых купейные вагоны, СВ, вагон-ресторан, вагоны-электростанции.