Главу ритуального агентства и начальник морга задержали в Иркутске за коррупцию

Начальник областного морга, а также руководитель и исполнительный директор ритуальной фирмы стали фигурантами уголовного дела по факту дачи и получения взятки. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, руководитель ритуального агентства передал через посредника – исполнительного директора этой фирмы – взятку более 2 млн рублей начальнику областного морга, чтобы сотрудникам разрешили находиться в морге и оказывать платные услуги по подготовке тел к похоронам, а также делились с организацией контактами родственников умерших.

Руководитель ритуального агентства и начальник областного морга задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения – обвиняемых хотят заключить под стражу. Расследование продолжается.