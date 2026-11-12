Медведь набросился на полицейских из-за угла в одном из городов Иркутской области

В Слюдянке Иркутской области медведь забрел на территорию железнодорожного лицея, после чего пытался атаковать сотрудников полиции. Подробности рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Информация была передана наружным нарядам полиции. В течение нескольких минут к месту прибыли госавтоинспекторы. Медведь вышел из-за угла здания и бросился в их сторону. Молниеносно оценив обстановку, полицейские «…» применили огнестрельное оружие и обезвредили дикого зверя», – пояснили в МВД.

Поскольку инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал.