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Медведь набросился на полицейских из-за угла в одном из городов Иркутской области

В Слюдянке Иркутской области медведь забрел на территорию железнодорожного лицея, после чего пытался атаковать сотрудников полиции. Подробности рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Информация была передана наружным нарядам полиции. В течение нескольких минут к месту прибыли госавтоинспекторы. Медведь вышел из-за угла здания и бросился в их сторону. Молниеносно оценив обстановку, полицейские «…» применили огнестрельное оружие и обезвредили дикого зверя», – пояснили в МВД.

Поскольку инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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