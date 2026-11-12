Мэр: «Бюджет Братска в критическом состоянии – ситуация крайне тяжелая»

Заседании Совета Ассоциации муниципальных образований состоялось в Иркутской области. По его итогам мэр Братска Александр Дубровин заявил о критическом состоянии городского бюджета.

«В текущем году бюджет Братска испытывает особые финансовые нагрузки вследствие решений, принятых на региональном и федеральном государственном уровнях. Собственные доходы бюджета сокращены на 900 млн рублей, и на такую же сумму произошел рост расходов бюджета», – подчеркнул градоначальник.

Поскольку объем финансовой помощи из регионального бюджета практически не увеличился, город столкнулся с отсутствием финансов для включения в бюджет города расходов более чем на 1,8 млрд руб., из которых заработная плата составила более 800 млн руб., отметил мэр.

«В этих условиях мы пошли на беспрецедентные меры по экономии средств и сокращения расходов – начиная от сокращения численности работников муниципальной службы и бюджетной сферы до экономии на работе фонтанов, декоративном освещении общественных территорий и многих других статей расходов. Тем не менее ситуация остается крайне тяжелой», – сообщил Дубровин.

Собственные доходы бюджета Братска на 2027 год составят 4239,5 млн. руб. На выплату зарплаты с учетом всех требований законодательства потребуется 4145 млн рублей, или 98% от собственных доходов: таким образом, городу на все остальные потребности на год остается 100 млн руб.

Большинство присутствующих, выслушав мэра, поддержали его: будут подготовлены предложения, которые рассмотрят в Заксобрании региона.