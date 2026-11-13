Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 ноября: 10 708,8604 руб/1 г золота и 140,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 708,8604 руб.

1 грамм серебра - 140,6800 руб.

1 грамм платины - 4 171,6299 руб.

1 грамм палладия - 2 877,9700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,9496 р. (0,53%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7300 р. (1,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,0602 р. (1,07%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 121,3401 р. (4,40%) .

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