Путин заявил о «возобновлении войны» при появлении иностранных войск на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин заявил о «возобновлении войны» при появлении иностранных войск на Украине, в РФ хотят установить лимит для операций при подозрении на дропперство, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет, а один из мэров в Иркутской области заявил о критическом состоянии бюджета. Подробнее – в обзоре СИА.

Условие «возобновления войны»

Президент России Владимир Путин заявил, что ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – сказал президент.

Лимит для дропперов

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет банки ограничивать пополнение счетов клиентов с подозрительными операциями. «По внесению наличных денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств, получателем которых он является, суммой в размере 30 тыс. рублей либо суммой в иностранной валюте, эквивалентной 30 тыс. рублей, в календарный месяц», – говорится в соответствующем документе.

Рост выплаты

После февральской индексации фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится до 10,2 тысячи рублей, говорится на сайте Соцфонда. В настоящее время она составляет 9 584,69 рубля. Людям старше восьмидесяти лет фиксированная выплата к пенсии начисляется в двойном размере, то есть они с февраля будут получать ее в сумме 20,5 тысячи рублей.

Проблемы с бюджетом

Мэр Братска Иркутской области Александр Дубровин заявил о критическом состоянии бюджета. «Собственные доходы бюджета сокращены на 900 млн рублей, и на такую же сумму произошел рост расходов бюджета», – подчеркнул градоначальник. Чтобы справиться с ситуацией, городу приходится жестко экономить. Поскольку «ситуация остается крайне тяжелой», градоначальник обратился к областным властям – будут подготовлены предложения, которые рассмотрит региональное Заксобрание.

Поезд в Пекин

Впервые с февраля 2020 года возобновляется движение поезда по маршруту Пекин – Улан-Батор – Иркутск. Международное сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. В первый рейс из столицы Китая он поедет уже 25 ноября, из Иркутска – 28 ноября. Поезд будет ходить один раз в неделю. Состав сформируют из пассажирских вагонов китайского производства, в числе которых купейные вагоны, СВ, вагон-ресторан, вагоны-электростанции.