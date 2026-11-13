Сбер анонсировал нового ИИ-помощника для долгосрочных целей

Сбер анонсировал ИИ-помощника, который сможет исполнять повседневные поручения и поддерживать в исполнении долгосрочных жизненных целей. Об этом рассказал первый зампред Сбера Кирилл Царёв в ходе Дня инвестора.

Кирилл Царёв отметил, что ИИ-помощников Сбера клиенты активно используют уже сегодня. К ним ежемесячно обращаются более 12 млн клиентов с различными запросами. Помощник по расходам помогает находить возможности для экономии. инвестиционные сервисы – анализировать портфель и принимать более обоснованные решения. Налоговый помощник идентифицирует подходящие для возврата средств траты и помогает оформить возврат. Сбер планирует добавить еще одного помощника.

«Человек будет определять цель и принимать ключевые решения, а помощник берет на себя анализ и подбор вариантов и рутинных операций. Например, в части финансовых операций ИИ сможет связать личные финансовые возможности, обязательства и долгосрочные цели в единый финансовый план. А по мере развития технологий он сможет с разрешения клиента подключать необходимые сервисы и выполнять согласованные действия», – Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

День инвестора – главное событие года для инвестиционного сообщества. Он проводится в день рождения банка, 12 ноября, которое в этом году совпадает со 185-летием Сбера. Банк подвел итоги реализации действующей Стратегии и представит новую трёхлетнюю Стратегию на 2027–2029 годы. В центре внимания — перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации Сбера, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года.