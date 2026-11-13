Ремонт лестницы к планетарию и подпорной стены начался в 130-м квартале Иркутска

В 130-м квартале Иркутска ремонтируют лестницу, которая ведет к планетарию, и подпорную стену. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Подрядчик уже снял плитку и демонтировал старые ступени. Сейчас ведется бетонирование лестницы. Для этого соорудили специальный навес, чтобы поддерживать подходящую температуру внутри.

Параллельно обновляют подпорную стенку – уже залили бетонную часть конструкции. В дальнейшем проведут укладку облицовочной плитки. Для предотвращения осыпания грунта на склоне используется георешетка.