Кондитерское производство запустят на улице Трактовой в Иркутске

В Иркутске на улице Трактовой в Ленинском районе построят кондитерский цех местного производителя ООО «Маффин» в рамках реализации инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Мы работаем уже 11 лет. За это время прошли путь от небольшого цеха до промышленного предприятия. Сейчас изготавливаем порядка 90 наименований изделий из заварного, слоеного, сдобного и других видов теста с различными начинками. В день производим около 3 тонн продукции, в год – более 800 тонн, а в 2026-м – уже приближаемся к 1000 тонн. Основной рынок сбыта – Иркутская область. Также организованы поставки в республику Бурятия и Забайкальский край», – рассказал генеральный директор предприятия Иван Егоров.

Проект реализуют в 2027-2036 годах. Планируется увеличить производственные площади за счет строительства нового здания, оснащенного современным высокопроизводительным оборудованием.

«Инвестпроект позволит предприятию выйти на качественно иной уровень, расширить ассортимент и укрепить продовольственную безопасность региона. Для города – это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и развитие пищевой промышленности. Мы заинтересованы в том, чтобы такие инициативы воплощались в жизнь, а иркутяне могли покупать качественную местную продукцию», – прокомментировал заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Денис Зеленский.

Проекту «Строительство кондитерского цеха» присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. В ближайшее время он будет рассмотрен на инвестиционном совете при губернаторе Иркутской области.