Названы самые востребованные профессии в Иркутской области

По итогам октября в число десяти наиболее востребованных специалистов Иркутской области вошли преимущественно рабочие профессии, при этом шесть из десяти групп относятся к дефицитным — активность соискателей по ним ниже потребностей работодателей. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

В топ-10 вошли водители и экспедиторы, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, машинисты, электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики, менеджеры по продажам и работе с клиентами, повара, пекари и кондитеры, разнорабочие, сварщики, слесари и сантехники, а также автослесари и автомеханики. Суммарно на эти группы приходится 47% всех вакансий региона.

Самые высокие зарплаты предлагают сварщикам (248,9 тыс. рублей), машинистам (215,1 тыс.), водителям и экспедиторам (195,8 тыс.), автослесарям (183 тыс.), электромонтажникам (167,7 тыс.) и слесарям (151,7 тыс.). Дефицит зафиксирован среди машинистов (2,8 резюме на вакансию), электромонтажников (1,6), поваров (1,7), сварщиков (2), слесарей (2,1) и автослесарей (1,9) при норме от четырех резюме. Умеренная конкуренция — у водителей (5,4), разнорабочих (8,2) и продавцов (4); повышенная — у менеджеров по продажам (13,3 резюме на вакансию).