Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области в 2027 году

В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума на 2027 год – она будет больше, чем в 2026-м. Соответствующий документ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Величина прожиточного минимума увеличилась на 6,8% и составит в среднем 21 441 рубль. Для трудоспособного населения его величина будет равна 23 371 рубль, для пенсионеров – 18 439 рублей, детей – 20 798 рублей.

На Крайнем Севере прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 26 072 рублей, для трудоспособного населения – 28 419, пенсионеров – 22 422, детей – 25 290.

По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения – 20 047, для трудоспособного населения – 21 852, пенсионеров – 17 240, детей – 19 446.