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ИЭСК отработала сценарии зимних аварий на электросетях

Специалисты Иркутской электросетевой компании совместно с органами власти и службами ГО и ЧС провели серию противоаварийных тренировок — завершающий этап подготовки к зиме. Об этом сообщает ИЭСК. Первая отработка прошла в Ивано-Матренинской детской клинической больнице, где энергетики вместе с медперсоналом проверили скорость автоматического запуска дизель-генератора: при аварийном отключении он обеспечивает работу операционного блока и реанимации.

«Такие тренировки помогают быстро реагировать и действовать согласованно, а значит — делать всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение потребителей. В год мы проводим несколько таких занятий под разными „легендами“ — штормовой ветер, сильный снегопад, риски наводнений и лесных пожаров. По итогам проводим „разбор полётов“ и вносим коррективы в работу», — отметил заместитель генерального директора, главный инженер ИЭСК Александр Хромцов.

Затем специалисты выехали в частный сектор — в район улицы Петрова в Иркутске и пятый квартал в Шелехове, где отработали порядок реагирования на отключения, проверили работоспособность дизель-генераторных установок и скорость действий электромонтеров.

Основная цель таких тренировок — проверить слаженность работы сотрудников компании и сторонних организаций в условиях, приближенных к реальным: при внештатной ситуации все службы должны действовать как единый механизм, чтобы по четкому алгоритму устранить аварию и восстановить электроснабжение при низких температурах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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