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Больше, чем в прошлом году: Иркутская область ожидает на Новый год 45 тысяч туристов

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Рост туристического потока в новогодние праздники ожидается в Иркутской области. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В новогодние праздники ждем в Приангарье около 45 тыс. туристов. И это на 7,5% больше, чем в прошлом сезоне. Мы серьезно готовились к предстоящему наплыву гостей. Ожидаем, что в целом зимой к нам в область приедут около 400 тыс. туристов. Нужно достойно их встретить», – пояснил глава региона.

В календаре на предстоящую зиму – свыше 30 крупных событий. Состоятся фестиваль ледового искусства «Живи на Байкале», «Ледяная сказка Байкала», «Краслэнд Ангарский марафон», а также традиционные Покров и Сагаалган. Полный календарь скоро опубликуем на «Путешествуем.рф» и региональном портале.

Сегодня в регионе работает 671 средство размещения, 16 горнолыжных трасс, 122 туроператора. Продажи зимних программ уже идут.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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