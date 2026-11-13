Сбер может выплатить годовой дивиденд в размере 43,5–45 руб. на акцию

Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов 12 ноября движутся вместе с рынком, снижаясь на 0,22%, до 298,06 руб. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, по итогам состоявшегося сегодня дня инвестора корпорация представила основные положения обновленной дивидендной политики на ближайшие три года.

«Между акционерами по-прежнему будет ежегодно распределяться не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако условием выплаты дивидендов станет значение норматива достаточности капитала не ниже 13,3%, исходя из результатов по международным стандартам. Этот норматив служит индикатором финансовой устойчивости банков в условиях резкого увеличения доли просроченных кредитов и массового вывода средств с депозитов», — поясняет эксперт.

По состоянию на 30 сентября норматив достаточности капитала у Сбера составлял 13,7%. «Предполагаем, что показатель будет выше установленного дивидендной политикой минимума и по итогам года. Исходя из этого прогнозируем повышение дивиденда за 2026-й», — уточняет Мильчакова.

Корректировка дивполитики нацелена на страхование рисков от снижения показателя достаточности капитала в кризисные для экономики страны и самого банка периоды, поэтому призвана защитить вложения акционеров от обесценивания при возможных серьезных внешних вызовах, способных повлиять на финансовую устойчивость банка.

«Финансовый сектор сталкивается с ускорением инфляции, замедлением роста доходов населения, макроэкономическими и внешнеполитическими рисками. В то же время смягчение денежно-кредитных условий в предыдущие годы привело к снижению ставок по кредитам и повышению спроса на них. Дополнительная страховка от уменьшения капитала, зафиксированная в дивидендной политике, Сберу, на наш взгляд, не помешает. Не исключено, что это было сделано в соответствии с рекомендациями ЦБ», — считает аналитик.

Собственные прогнозы на 2026 год на дне инвестора были подтверждены. Ориентир по чистой прибыли сохранен в пределах 2–2,04 трлн руб.

«Таким образом, дивиденд в 2026-м мы ожидаем в диапазоне 43,5–45 руб., это на 25–29% выше выплаты за 2025 год. Реакция фондового рынка на объявленные изменения в дивполитике Сбербанка объясняется напряженным внешнеполитическим фоном», — сообщает Мильчакова.

«Мы подтверждаем целевую цену по обыкновенной акции Сбербанка на горизонте года на уровне 340 руб. при рейтинге "держать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заключает Наталья Мильчакова.