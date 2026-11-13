Рывок выше 2500: Российский рынок акций взлетел на заявлениях Уиткоффа из Москвы

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга резким ростом. Индекс МосБиржи в последний час торгов обновил максимум с начала прошлой недели, поднявшись выше отметки 2500 пунктов. Основным драйвером роста стали геополитические новости: заявления спецпосланника США Стива Уиткоффа по итогам его встречи в Москве с российским лидером, а также анонс следующего раунда переговоров.

Детали торгов:

Лидеры роста: ВТБ (+5,6%), ВК (+4,67%), РусГидро (+4,4%), «Фикс Прайс» (+4,06%).

Аутсайдеры: МГКЛ (-4,4%), «Самолет» (-2,12%), «Позитив» (-2,05%), «Норникель» (-1,62%).

На валютном рынке рубль демонстрировал неустойчивую динамику к юаню, закрывшись с умеренными потерями. Рынок облигаций (ОФЗ) не смог продолжить вчерашний отскок: индекс гособлигаций RGBI растерял более половины дневных достижений.

Индекс МосБиржи продолжает повышаться на фоне новостного фона, свидетельствующего о продвижении переговорного процесса. В ближайшие сессии индикатор может попытаться преодолеть сопротивление в районе пятимесячного максимума (около 2543 пунктов). Однако реализации этого сценария может помешать любой геополитический негатив или сообщения о пробуксовке мирного диалога.