«Где деньги, Зин?»: Путин жестко отреагировал на планы тратить спортивный фонд на стройки

12 ноября на заседании Совета по спорту в Кремле Владимир Путин заявил, что средства Российского спортивного фонда (РСФ) должны направляться напрямую в спортивные федерации, минуя бюрократический аппарат. Президент подчеркнул, что это необходимо для снижения финансовой нагрузки на регионы и поддержки реального спорта, сообщает газета "Ведомости".

Президент выразил настороженность по поводу планов использовать средства фонда на строительные проекты.

«Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты — "Где деньги, Зин?" — сразу возникает сакраментальный вопрос», — сказал Путин, отреагировав на выступление главы Федерации лыжных гонок.

Министр спорта Михаил Дегтярев доложил, что фонд, наполняемый за счет отчислений букмекеров, в 2026 году направил федерациям 19,5 млрд руб. на более чем 2700 мероприятий. Впервые доступ к целевому финансированию получили любительские лиги, студенческий спорт и физкультурные общества. На детско-юношеский спорт выделено 11,8 млрд руб., юным атлетам на поездки — 2,1 млрд руб. На адаптивный спорт направлено 900 млн руб.

Президент Паралимпийского комитета Павел Рожков подтвердил, что проблем с финансированием подготовки к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе нет.